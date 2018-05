Thierry Ardisson qui ne s'est jamais caché de consommer régulièrement de l'herbe a été contrôlé par la police en gare du Nord le 5 mai dernier, alors qu'il revenait de Londres. Il avait sept grammes de cannabis en sa possession, révèle Closer.

Thierry Ardisson.a du s'acquitter d'une amende de cinquante euros.

Il y a un an, dans une interview à Playboy, l'animateur de Salut Les Terriens sur C8 avait fait la confidence qu'il fumait régulièrement des joints depuis de nombreuses années. Parfois jusqu'à «trois ou quatre joints par jour».

Jadis publicitaire, «l'homme en noir» trouvait ses concepts et autres slogans... en fumant des joints. «Vieille habitude: un bain, un pétard, un concept. Lapeyre, y'en a pas deux?!, j'ai trouvé ça dans mon bain moussant, complètement défoncé», racontait encore Thierry Ardisson à Playboy. Toujours dans son entretien, il revient également sur sa période libérée sur le plan sexuel entre la pilule et le sida, son amour de la nuit et ses multiples expériences de la drogue.

«En 1974, j'ai connu la easy life, on était à Bali, je sniffais de la super poudre toute la journée sans m'en rendre compte. Mais le problème avec l'héroïne, c'est qu'au début, tu en prends pour être bien et après, tu en prends pour ne plus être mal. Donc bon, est arrivé un moment où il a fallu globalement passer à autre chose.» S'il ne consomme plus de drogues dures, Thierry Ardisson assure qu'il fume toujours «des pétards». Des joints qu'il n'a même plus besoin de rouler lui-même se félicitait-il encore dans l'interview: «J'ai un assistant qui roule à la perfection!»

Closer a tenté de contacter l'animateur pour qu'il réagisse mais celui-ci n'a pas daigné répondre.

Thierry Ardisson : Sans tabou

Les confidences de Thierry Ardisson

(c.b./nxp)