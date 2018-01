Dans son dernier roman, «Une vie sans fin», où il parle de sa quête d'immortalité, Frédéric Beigbeder s'attaque à quelques stars du petit écran. Parmi elles, Thierry Ardisson.

De l'animateur de «Salut les Terriens!» et «Les Terriens du dimanche», sur C8, il écrit: «Alors que Thierry Ardisson rêvait d'être écrivain, rien de ce qu'il prononce n'est de lui: ses prompteurs, ses blagues et ses questions sont rédigés par des pigistes.»

Frédéric Beigbeder en remet une couche: «Tout ce qu'a fait Thierry Ardisson, depuis trente ans, c'est lire des textes écrits par d'autres. Il n'est pas surprenant que son obsession consiste désormais à éditer des coffrets de compilations de ses vieilles émissions. Ce romancier frustré souhaite à tout prix occuper une place sur votre étagère.»

Ni une ni deux, Thierry Ardisson, qui n'a pas sa langue dans la poche, lui a répondu, via une lettre adressée à la presse, sur un ton tout aussi sec: «J'ai peur que la cocaïne t'ait bouffé le cerveau. (...) Tu me reproches d'animer des jeux débiles, mais tu oublies que tu as commencé à la télévision dans une émission culturelle que j'animais, 'Rive droite/Rive gauche'.»

Et l'homme en noir de la télévision française de conclure: «Une fois de plus, tu as trahi un ami.»

La lettre de Thierry Ardisson (Le Matin)