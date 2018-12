Invitée dans «Les Terriens du samedi!», Chantal Ladesou est revenue sur un moment marquant de sa jeunesse. Thierry Ardisson a révélé sur le plateau que l'humoriste a été victime d'une tentative de viol.

Venue présenter son nouveau spectacle intitulé «On the road again», elle ne s'attendait pas à évoquer ce sujet. «Est-ce que vous avez parlé de la tentative de viol sur le bateau?» a d'abord demandé l'homme en noir à propos de son dernier show?

«On s'est battus pendant trois heures»

«Ah! Non. C’est vrai, vous avez entendu ça quelque part? C’est vrai que j'ai failli me faire violer», a répondu l’humoriste, visiblement prise de court par cette question. L'animateur a ensuite donné davantage de détails sur cette sombre anecdote. «Elle visitait un bateau a-t-il poursuivi. Le mec lui dit: «Viens voir mon bateau.» Elle y va et quand elle visite le bateau, le mec la pousse dans une cabine et il a essayé.»

«On s'est battus pendant trois heures. Il a essayé mais il n'a pas réussi» a expliqué Chantal Ladesou avant de conclure avec une vanne qui a provoqué l'hilarité générale: « Je n'ai pas réussi à le violer.» (Le Matin)