La semaine passée, le présentateur Jimmy Fallon a convié Pete Davidson, 24 ans, à son show. L’animateur a commencé la conversation en plaisantant sur le fait qu’il n’avait pas besoin de se fiancer avec Ariana Grande, 25 ans, pour recevoir une invitation. «Mais je le croyais, moi! J’ai l’impression d’avoir remporté un concours. C’est putain de génial. C’est amusant maintenant de marcher dans la rue car les autres mecs traversent et me tirent leur chapeau. Un gars est même venu me dire: «Mec, tu m’as redonné espoir», a-t-il rigolé. Une manière un peu indélicate d’exposer sa joie d’être en couple avec l’interprète de «No Tears Left to Cry» et, surtout, de confirmer leurs fiançailles après seulement un mois de relation.

Les artistes s’étaient rencontrés il y a deux ans sur le plateau de «Saturday Night Live», l’émission à laquelle l’humoriste participe. Ils avaient sympathisé, mais les deux étaient en couple. Ce n’est que fin avril, lorsque Ariana Grande a rompu avec Mac Miller que les choses se sont un peu accélérées.

Elle revoit l’humoriste qui, lui, est en pause avec son ex, Cazzie David. Et depuis, ils ne se quittent plus. Il n’a fallu que quelque temps pour que la presse s’en rende compte et les tourtereaux ont posté leur première photo Instagram, trois semaines après avoir eu leur premier rendez-vous. Après plusieurs publications sur les réseaux sociaux, grosse surprise, les voilà fiancés! Et Pete Davidson n’a pas fait les choses à moitié. Il a dépensé 93'000 dollars pour la bague. Un diamant en forme de goutte qu’il a acheté à New York. Le bijou a été spécialement conçu pour sa chérie. Quant à la demande en mariage, elle aurait eu lieu à Disneyland.

Mais ce n’est pas tout, car quand on aime, on ne compte pas. Ariana Grande et Pete Davidson ont déjà emménagé ensemble la semaine passée. Ils ont posé leurs valises dans un appartement de 16 millions de dollars dans le quartier de Chelsea, à Manhattan. On ignore si la star de la pop et l’humoriste ont vidé leurs comptes en banque pour acheter cette propriété ou s’ils se contentent de la louer. D’une superficie de 371 m2, le nid douillet comprend cinq chambres, quatre salles de bains et une vue imprenable sur la Grande Pomme.

the chamber of secrets has been opened ... Une publication partagée par Pete Davidson (@petedavidson) le 30 Mai 2018 à 10 :00 PDT

Oui, tout va très vite, mais la jeune femme n’a jamais été aussi heureuse depuis des années. Sa relation de deux ans avec Mac Miller a été une dure épreuve. Il a des soucis avec l’alcool et se drogue depuis l’âge de 10 ans. Dernièrement, l’Américaine ne pouvait plus supporter cette situation. Le dernier problème? Il y a un peu plus de deux mois, son ex a eu un accident de voiture. Les fans du rappeur étaient persuadés que si Ariana Grande ne l’avait pas largué, rien de tout ça ne serait arrivé. Furieuse, elle a répondu sur Twitter: «Je ne suis pas une baby-sitter ou une mère et aucune femme ne devrait ressentir le besoin de l’être. J’ai pris soin de lui et j’ai essayé de l’aider. J’ai prié pour qu’il trouve enfin un équilibre, mais blâmer une femme pour l’incapacité d’un homme à s’éloigner de ses merdes est un problème majeur. Je n’ai pas partagé à quel point c’était dur et effrayant quand c’est arrivé, mais ça l’était.»

Ce chapitre de sa vie est définitivement clos et elle s’apprête à en écrire un nouveau avec celui qu’elle considère comme «le bon». Elle est si amoureuse, qu’elle a ajouté à la dernière minute un interlude intitulé: «Pete», dans son futur album. «J’ai vécu des moments difficiles et la vie est trop courte pour cacher quelque chose d’aussi beau que l’amour que je vis en ce moment», a-t-elle confié. (Le Matin)