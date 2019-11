Ariana Grande a avoué que son costume élaboré de Halloween l'empêchait de respirer. La chanteuse de «Breathin» a donné aux fans un aperçu de son look mercredi. Elle a dévoilé des images en noir et blanc d'elle-même habillée en l'un des personnages de l'épisode «L'Œil de l'admirateur» de la série «The Twilight Zone» («La quatrième dimension»), diffusé en 1960 et qui se déroule dans un monde où la laideur est la norme.

«Joyeuse veille de halloween», a-t-elle écrit en légende de la vidéo dans laquelle elle prend une série de poses en portant de lourdes prothèses. «L'opération finale a été un succès», a-t-elle écrit à côté d'un autre cliché.

«Je ne peux ni respirer ni boire ni manger»

La popstar a révélé par la suite qu'elle avait redécoré sa maison pour constituer le parfait environnement au costume qu'elle avait choisi. «Je suis tellement ravie de mon thème cette année. Et des décorations, a-t-elle posté sur Twitter jeudi. J'ai hâte de garder ma maison décorée comme «The Twilight Zone» pour le reste de ma vie.»

Mais la superstar, qui s'est préparée pour la fête en revisitant d'anciens épisodes de la série, a admis qu'elle avait eu quelques difficultés avec sa tenue très serrée. «Réapplication de mes prothèses avec mon look d'hôtesse d'hôtel «Twilight Zone» hanté, a-t-elle écrit. Rien ne me fait (...) ressentir plus de joie. Même si je ne peux ni respirer ni boire ni manger.»

La série d'anthologie originale a été diffusée de 1959 à 1964, et la franchise a été récemment remise au goût du jour par le réalisateur de «Get Out», Jordan Peele.