Arnold Schwarzenegger: «Trump est amoureux de moi»

Arnold Schwarzenegger est inquiet: il pense avoir pavé la voie pour l'accession au pouvoir de Donald Trump. En effet, l'acteur a été élu gouverneur de Californie, et il pense avoir donné des conseils pour devenir populaire à celui qui est maintenant Président des États-Unis.

«Je me souviens, à l'époque, quand nous allions voir du catch, il admirait les gens musclés, la façon dont ils sautaient sur le ring, faisaient leurs cascades... Il avait une grande admiration pour ça, a confié l'acteur à «Men's Health». Il m'a demandé: «Comment tu fais ça, dans les films? On y croit tellement.» Puis il m'a posé des questions très spécifiques sur les sujets qui le fascinaient, comme la façon dont on jouait une scène. Il me demandait: «Comment joues-tu une scène qui m'affectera, émotionnellement?» Ça le fascinait. «Comment y arrives-tu pendant les interviews, à rester crédible?»», confie l'ancien gouverneur.

Il explique aussi avoir compris pourquoi Donald Trump a une dent contre lui. «Il est amoureux de moi. C’est ça la réalité. Il a envie d’être moi», a-t-il déclaré au magazine. La star a en effet été l’objet de plusieurs tweets particulièrement virulents du milliardaire, qui estimait que son successeur à la tête de l’émission «The Celebrity Apprentice» n’était pas à la hauteur.

J'étais bloqué sur Arnold

Mais Arnold Schwarzenegger ne s'arrête pas là. Selon lui, les pires échecs de Donald Trump font écho à ceux auxquels il a fait face lorsqu'il gouvernait la Californie. «Je me plains souvent du fait que Donald Trump n'arrive pas à passer de son personnage à son rôle de Président. Mais c'est parce que j'ai vu cela chez moi. Je n'arrivais pas à passer d'Arnold au gouverneur. J'étais bloqué sur Arnold. Arnold arrive toujours à ses fins. J'ai lutté pour arriver là, puis j'ai travaillé d'arrache-pied. Mais j'ai vite appris que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut rassembler les gens. Ça prend du temps, des efforts, mais c'est comme ça. Si on n'aime pas ça, il ne faut pas faire de politique», ajoute-t-il.