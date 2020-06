Emily Ratajkowski n'avait encore jamais touché à son joli brun. Pourtant, elle vient de passer au blonde platine. Au grand dam d'un bon nombre de ses fans. Mais pourquoi? Parce que nouveau contrat.

La top est la nouvelle égérie de la campagne Kérastase et des produits... Blond Absolu. «Je viens de fêter mon anniversaire (ndlr.: le 7 juin dernier) et je suis très heureuse de sortir du confinement avec ce nouveau look. La beauté est censée être amusante et expressive et c'est sans aucun doute, ce que j'ai ressenti en passant le cap de ce changement de couleur», explique-t-elle dans un communiqué de la marque. On y croit.

Une surprise qui divise ses fans

Son changement est d'ailleurs loin de faire l'unanimité. Si certains – fayots! – lui adressent des «J'adore» ou «Si belle pour l'été», beaucoup sont déçus. Comme Matteo qui commente: «L'année 2020 est déjà assez moche comme ça, pourquoi est-ce que tu devais faire ça?»

Qu'importe pour Emrata qui se vante, dans l'édition américaine du magazine «Elle», de s'être inspirée des chevelures des actrices Pamela Anderson et Sharon Tate. Tant pis pour Lio et les brunes.

