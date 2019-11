Le parquet de Bourg-en-Bresse (F) a ouvert une enquête préliminaire après le dépôt de cinq à dix nouvelles plaintes visant la star des jeux télé Christian Quesada, incarcéré en mars pour «corruption de mineur» et «détention de diffusion d'images pédopornographique».

Après la médiatisation de l'affaire, en mars, quelques jeunes femmes ont déposé des plaintes affirmant qu'elles avaient été contactées sur internet par un individu se faisant passer pour un adolescent et leur demandant de se dévêtir, explique le procureur de Bourg-en-Bresse Christophe Rode, confirmant une information du «Parisien» diffusée mercredi 27 novembre. Toutes étaient mineures au moment des faits.

Des centaines d'images et vidéos compromettantes

Les plaignantes assurent qu'il s'agit de l'ancien candidat de jeux télévisés et l'enquête devra en apporter la preuve. Christian Quesada, âgé de 55 ans, n'a pas encore été entendu dans ce dossier, selon le parquet. Ces nouvelles accusations sont révélées alors que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon doit étudier prochainement une demande de libération.

Christian Quesada est écroué depuis fin mars. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui à la suite de la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur Internet avec un autre personne se faisant passer pour un mineur. Des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont ensuite été retrouvées sur ses ordinateurs.

Christian Quesada a reconnu les faits dans cette première enquête, tout en précisant n'avoir jamais commis d'agression sexuelle. Il avait marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017 en enchaînant près de 200 participations à l'émission «Les 12 coups de midi».

L'habitant de l'Ain avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800'000 euros (dont une partie en cadeaux). Mais il s'était aussi illustré dans d'autres jeux télévisés comme «Des chiffres et des lettres». Au RSA avant sa participation au jeu de TF1, ce père de deux enfants, dont la vie avait radicalement changé après ses nombreuses victoires, avait publié son autobiographie en 2017 pour raconter son parcours.

AFP