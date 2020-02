La comédienne Audrey Lamy et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé. «Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s’exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille», annonce le communiqué de presse.

L’actrice, qui est déjà maman d'un petit Léo, né en 2016, avait dévoilé sa grossesse lors de la cérémonie des Bold Women Awards en novembre dernier. Elle devait donner naissance à son enfant en février, comme elle l'avait annoncé au micro de micro de RTL.

Un communiqué de l’entourage de la comédienne Audrey #LAMY pic.twitter.com/mYLvpL7pjw — Jean-François Guyot (@JFGuyot) February 13, 2020

FDA