Alors qu'il se remettait d'une grosse chute à son domicile, Charles Aznavour était très heureux d'annoncer enfin son retour sur scène. Depuis une dizaine de jours, il avait retrouvé son public.

Très à l'aise sur le plateau de «C à vous» il y a quatre jours, l'interprète de «La Bohème» s'était confié sans tabou, notamment sur sa santé. Si sa double fracture au bras gauche le faisait encore souffrir, il avait tout fait pour pouvoir reprendre sa tournée le plus vite possible. «Je travaille, j'ai ce qu'il faut à la maison pour me soigner. J'ai deux kinés qui sont formidables et… je fais de la bicyclette dans l'eau! Je fais plein de choses que je ne faisais pas auparavant mais il le faut parce qu'il y a un moment, je vais arriver devant le public et je ne veux pas arriver comme un malheureux», avait-il expliqué.

Son public, la scène, c'est justement ce qui lui donnait cette incroyable force. Et malgré les soucis ou l'âge, il n'avait jamais voulu abandonner. Admirative face à son discours, Anne-Elisabeth Lemoine avait révélé que la femme du chanteur lui avait récemment dit: «C'est peut-être l'âge d'arrêter?» Hors de question pour Charles Aznavour qui lui avait tout simplement répondu: «Je mourrai alors. Moi je ne peux pas ne pas vivre. Et je vis en scène, je suis heureux en scène et ça se voit.»

(Le Matin)