Accusé de «viol aggravé sur mineur» dans l'affaire Jeremstar, Pascal Cardonna s'est exprimé pour la première fois dans «Quotidien», sur TMC, jeudi. Niant les accusations qui pèsent sur lui, celui que le blogueur surnomme Babybel dans ses stories Snapchat a fait savoir qu'il allait très mal. «Cette affaire m'a détruit. Elle a détruit mon honneur. Là, socialement je suis mort. Les gens me regardent et dès qu'ils me voient, ils baissent les yeux», a-t-il déploré. Bouleversé par ce scandale, le quinquagénaire a pensé au pire. «C'est horrible ce que je vais vous dire mais j'ai voulu me suicider, trois fois. C'est tellement injuste, c'est si dur à vivre cet acharnement parce que rien n'était vrai», a-t-il raconté, très ému.

Le Français a précisé que ses propos salaces diffusés sur le Net avaient été sortis de leur contexte. «En ce qui concerne les relations sexuelles, le viol sur mineurs ou sur majeurs, je nie tout en bloc», a-t-il assuré. Les deux plaintes déposées contre lui par ses supposées victimes ont récemment été retirées. Pascal Cardonna, lui, maintient sa plainte contre elles pour diffamation.

(Le Matin)