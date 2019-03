Interrogée sur le documentaire «Leaving Neverland», qui contient de sérieuses accusations contre Michael Jackson, Barbra Streisand a tenu des propos choquants sur les victimes potentielles du chanteur.

Wade Robson et James Safechuck affirment avoir été abusés sexuellement par la star quand ils étaient enfants. «Vous pouvez utiliser le terme d'agression sexuelle. Mais ces enfants, comme ils le disent dans le documentaire, étaient ravis d'être avec lui. Aujourd'hui, ils sont tous les deux mariés et ils ont des enfants, donc ça ne les a pas tués», a-t-elle déclaré.

Face à l'indignation générale, l’artiste de 76 ans a rapidement présenté ses excuses aux deux hommes. «Je suis profondément désolée pour la douleur et l'incompréhension que j'ai pu causer en ne choisissant pas mes mots avec plus de précaution», a-t-elle écrit sur Twitter.

«Les mots qui ont été écrits ne reflètent pas mes vrais sentiments. Je ne voulais pas nier le traumatisme vécu par ces deux garçons. Comme toutes les victimes d'agression sexuelle, ils devront porter ce poids pour le reste de leur vie. Je ressens de profonds remords et j'espère que James et Wade savent que je les respecte vraiment et les admire pour avoir raconté leur vérité.» (Le Matin)