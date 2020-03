Casquette sur la tête et burrito en main, Bella Hadid pose topless face à un miroir chez elle. «Mon burrito et moi vous disons de rester chez vous! Pas seulement pour vous, mais aussi pour le monde entier et pour tous ceux que vous aimez», a-t-elle écrit en légende de la photo qui compte plus d'un million de «j'aime».

«Méditez! Apprenez à tricoter!»

Elle a ensuite continuer son texte en énumérant le nombre d'activité possible à faire depuis la maison. «Nous devons tous travailler ensemble pour freiner ce virus et les gens ont encore des problèmes à le comprendre. Ne soyez pas égoïstes! Méditez! Traînez avec votre chien, votre chat, votre poisson! Ils sont probablement super contents d'avoir votre attention pendant les 24 heures de la journée. Apprenez à tricoter! Délavez des chaussettes! Écrivez un poème à votre mère», a-t-elle notamment écrit.

Bella n'oublie pas pour autant d'alimenter son compte TikTok avec plusieurs vidéos où on la voit danser. Elle termine son message par: «Découvrez votre signe ascendant! Puis renseignez-vous dessus. Et devenez une meilleure personne. Et une dernière chose: ce n'est pas un scoop, mais lavez-vous les mains!»

Vous pouvez aussi regarder notre galerie de ses plus belles photos, ci-dessus.

