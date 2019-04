Benedict Cumberbatch a blessé un cycliste alors qu'il était au volant de sa voiture sur une route de campagne de l'île de Wight, en septembre dernier. L'acteur de «Sherlock» aurait laissé Michael Lawrence, un pêcheur à la retraite, couvert de sang suite à une blessure au bras après l'avoir éjecté de son vélo.

«Scooby (le surnom du cycliste) était sur son tout nouveau vélo lorsque la voiture est sortie de nulle part. Il n'y avait littéralement nulle part ailleurs sur la route où aller, a déclaré un ami de la victime au journal britannique «The Sun». Il s'est juste protégé avec son bras et a pris toute la force de l'impact sur son avant-bras, ce qui a brisé le rétroviseur. Ça lui a totalement brisé le bras. Il y avait du sang partout.»

Le cycliste a giflé la star

Selon l'ami du cycliste, l'acteur de 42 ans est sorti de son véhicule et a accusé l'homme de 63 ans de faire du vélo au milieu de la route. Ce dernier a réagi en giflant la star britannique. «Scooby s'est dépoussiéré et, plein d'adrénaline, a réagi comme il sait le faire, en le giflant, a poursuivi l'ami de Michael Lawrence. Cet acteur bourgeois a eu de la chance qu'il ne lui ait pas donné de coup de poing. Apparemment, c'était comme un ralenti dans un film, l'homme qu'il venait de frapper a enlevé sa casquette, et il s'est rendu compte que c'était Benedict Cumberbatch. Scooby a dit qu'il a presque eu une crise cardiaque.»

Aucune plainte

Après cet échange houleux, l'acteur britannique a offert au cycliste un t-shirt et une bouteille d'eau pour se nettoyer le bras, puis l'a emmené à l'hôpital. Ils ont échangé leurs numéros et Benedict Cumberbatch a signalé l'incident à la police mais le blessé n'aurait apparemment pas voulu porter plainte. Un représentant de la police du Hampshire a confirmé que la collision avait été rapportée et a déclaré au journal: «Aucune plainte n'a été déposée, aucune infraction pénale n'a fait l'objet d'une enquête et l'affaire est prise en charge par les assurances.»

Michael Lawrence, qui chercherait à obtenir une indemnisation, a déclaré au «Sun» qu'il n'était pas en mesure de parler de l'incident lorsqu'il a été contacté par les journalistes. Un porte-parole de l'acteur, qui aurait une maison avec son épouse, Sophie Hunter, sur l'île, a simplement contesté les informations selon lesquelles Benedict Cumberbatch conduisait une Lamborghini verte lors de l'accident. (Le Matin)