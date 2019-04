Au moment où il présentait «Secret Story», Benjamin Castaldi avait interdiction de participer à un concours d'équitation, sa passion. Mais, il ne se privait pas pour y aller quand même. Un secret bien gardé contrairement à son accident de moto en 2012.

Le 23 juin de cette année, le chroniqueur de «Touche pas à mon poste» a eu un grave accident de la route. Une voiture avait déboîté et il s'était retrouvé au sol avec sa moto avec la clavicule et des côtes cassées. Dans l'impossibilité de se rendre au travail, il a été remplacé par Nikos Aliagas pour présenter la quotidienne. «Ce jour-là, on m'a engueulé et empêché de remonter sur une moto. J'ai aussi eu deux semaines de salaire en moins (ndlr: environ 75 000 euros), déclare-t-il. Une sacrée somme!»

12 000 euros par épisode