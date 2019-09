Pour ceux qui ne le savait pas, le 18 septembre est la journée du pardon. A cette occasion, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de présenter leurs excuses aux proches qu'ils ont pu blesser.

Une fois le tour de Benjamin Castaldi arrivé, ce dernier n’a pas pu retenir son émotion. Au bord des larmes, il a fait part de ses regrets en ce qui concerne ses enfants. Le chroniqueur est papa de trois garçons, Julien et Simon, nés de son mariage avec Valérie Sapienza, et Enzo, qu'il a eu avec Flavie Flament.

«Je rattrape beaucoup de choses maintenant»

«Enzo je m’en suis plutôt beaucoup occupé, Julien quand je suis parti il avait trois ans mais Simon il avait 9 mois... C’est tôt», confie-t-il. Benjamin Castaldi s'est ensuite laissé emporté par l’émotion. «Donc voilà... pardon», a-t-il déclaré, avant de se reprendre. «C’est con, c’est ridicule. Car je rattrape beaucoup de choses maintenant avec lui parce qu’il est à la maison, on va au sport ensemble, on se parle et c’est super. Je suis très heureux en fait, je n’ai pas l’air comme ça mais je suis très heureux.»

Pour conclure, Benjamin Castaldi a souhaité adresser un beau message à ses fils. «Pardon à Julien, pardon à Simon, je vous aime, voilà, c’est tout», a-t-il déclaré.

Cyril Hanouna a ensuite réservé une belle surprise au chroniqueur, en invitant sur le plateau son fils Julien, âgé de 23 ans. Ce dernier, lui aussi très ému, a souhaité répondre à son père: «Il a été là comme il a pu et il sait que je l’aime». Un beau moment rempli d'émotion.

FDA