Un bon mois après sa lourde intervention chirurgicale, Bernard Tapie a donné pour la première fois de ses nouvelles, vendredi dernier sur BFM TV.

Dans un entretien téléphonique avec Ruth Elkrief, l'homme d'affaires s'est longuement confié sur état de santé, expliquant être «dans une séquence un peu dure, mais qui n'engage pas l'avenir.» «L'avenir on le connaîtra à l'issue des prochains examens qui vont être faits, pour savoir si les tumeurs cancéreuses (j'en avais dans l'estomac et dans l'œsophage), n'ont pas donné de petits bébés qui iraient un peu partout», a-t-il détaillé.

Difficile donc, pour lui, d'imaginer le scénario d'une rémission rapide. «Je ne suis pas trop optimiste parce que j'ai appris que les médecins souhaitaient me faire refaire de la chimio, mais je ne suis pas trop pessimiste non plus, parce que ça arrive assez souvent qu'une opération n'élimine pas la totalité des tumeurs.»

Mais une chose est sûre, «Nanard» est encore loin d'avoir dit son dernier mot. «C'est une sale épreuve, elle est difficile à vivre mais elle est encore plus difficile à vivre si on l'a voit plus sombre qu'elle ne l'est»

Et d'ajouter: «J'y crois comme un fou et je suis certain que dans quelques mois, ce ne sera que des mauvais souvenirs.»

Bernard Tapie donne de ses nouvelles: "La preuve que ça ne va pas trop mal puisque j'arrive à vous parler" pic.twitter.com/QRxby9277u — BFMTV (@BFMTV) 16 février 2018

(Le Matin)