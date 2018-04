Atteint d'un double cancer, à l'estomac et à l'oesophage, Bernard Tapie doit en plus gérer les affaires liées au remboursement de l'arbitrage invalidé avec le Crédit Lyonnais. Le 12 avril, l'homme d'affaires a évité la liquidation judiciaire de ses sociétés, mais il n'est pas sorti d'affaire. Dans «Var Matin», Bernard Tapie dénonce «l'acharnement de la justice» contre lui et s'en prend au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

«Le ministre des finances est très au courant de la situation dans laquelle je suis et est parfaitement lucide quant aux conséquences que cela a sur ma maladie. Or il ne me lâche pas! Il ne me lâche pas un jour!», tonne l'homme d'affaires. Il ajoute: «On me laisse crever en accélérant des processus illégaux contre moi. Je ne peux pas croire que le Premier ministre, que le président de la République puissent laisser faire une chose pareille».

Bernard Tapie continue malgré tout de croire en une amélioration de son état de santé. «Ce n'est pas de la méthode Coué, ce n'est pas vraiment mon genre. Je crois à Dieu, mais pas au père Noël», assure-t-il. Le businessman attend encore les résultats de ses examens post-opératoires et post-chimiothérapie, qui doivent arriver fin juin. (Le Matin)