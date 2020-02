Bernard Tapie devait être à l'affiche de «Vol au dessus d'un nid de coucou», en mai aux Folies Bergères. L'acteur et homme d'affaire s'était déjà exprimé sur sa volonté de revenir au théâtre, malgré son double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Cependant, comme il l'a expliqué par communiqué, il ne le pourra pas.

Un nouveau traitement expérimental

Il suit «un nouveau traitement expérimental en Belgique, très dur à supporter, qui le fatigue énormément et qui lui fait perdre sa voix», explique le communiqué. Cependant, il n'abandonne pas son retour au théâtre. «Bernard Tapie ne baisse pas les bras et est bien décidé à assurer ses engagements pour cette pièce entre septembre et décembre prochains», est-il annoncé.

Il souhaitait en effet remonter sur scène estimant que cela lui redonnerait de l'énergie, comme Johnny Hallyday avec sa tournée des Vieilles Canailles, avait-il précédemment expliqué

Cover Media & LeMatin.ch