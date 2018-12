Ce lundi soir, les téléspectateurs vont découvrir Bernard de la Villardière hors de sa zone de confort. Exit «Enquête Exclusive», il sera à 21h sur M6 aux côtés de Mike horn pour l'épisode de «Cap Horn».

Le journaliste de 60 ans va suivre les pas de Mike Horn aux Philippines. Un rendez-vous auquel il ne devait pas participer à l'origine mais, forfait du chanteur Black M oblige, Bernard de La Villardière a pris sa place. «Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il fallait que quelqu'un se dévoue», déclare-t-il au «Parisien». Dix mois après le tournage, il avoue que cela n'a pas été du gâteau.

Il y avait 50 cm de boue

S'il ne regrette pas de s'être envolé vers les îles du Pacifique, Bernard de la Villardière n'en déplore pas moins les conditions de tournage éprouvantes. La mousson s'est invitée sur la quasi-totalité du tournage rendant impossible la traversée initiale du duo. «C'était vraiment horrible. HOR-RI-BLE, se souvient Stéphane Sallé de Chou, directeur adjoint en charge des nouveaux formats de M6. «À certains endroits, il y avait 50 cm de boue. On a dû changer le parcours et réduire le temps passé dans la jungle.» Avec l'humidité, le matériel de tournage n'a pas tenu le choc et seules deux caméras étaient opérationnelles pour poursuivre l'enregistrement du programme.

Les aléas ont provoqué quelques tensions entre Bernard de La Villardière et Mike Horn : «Plusieurs fois, j'ai senti que j'agaçais Mike. Il aurait voulu que je sois béat devant lui. Mais je ne suis pas une groupie», a-t-il déclaré.

«Une rencontre entre deux mâles alpha»

L'épuisement et la faim n’ont rien arrangé: «C'était une rencontre entre deux mâles alpha, deux gros caractères, a rajouté l’adjoint aux nouveaux formats. J'ai bien vu qu'il y avait des moments de flottement. La mécanique était beaucoup moins bien huilée que ce que je pensais. Au bout de deux jours, je me suis même demandé s'ils n'allaient pas tout arrêter et nous rapatrier en France.»

Finalement, les deux acolytes sont allés jusqu'au bout. Un épisode qui promet d'être beau et remplit de rebondissements. (Le Matin)