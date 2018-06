Queen B, en string, allongée à côté de Jay-Z qui fume un cigare? Ou la chanteuse presque nue entre ses bras extrêmement costauds? S'agit-il de photomontages ou de vrais images? Ces deux clichés, qui circulent depuis quelques heures sur Internet, offrent en tout cas une visibilité gigantesque à la deuxième tournée commune des époux, le «On the Run Tour II», qui ne s'arrête pas en Suisse, mais à Paris (14 et 15 juillet 2018) et à Nice (17 juillet). (Le Matin)