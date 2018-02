Matthew Knowles n'a pas peur dire ce qu'il pense. En promo pour son livre, «Racism : From the Eye of a Child», qui traite de problèmes raciaux, le père de Beyoncé et de Solange s'est confié sans détour au magazine «Ebony».

D'après lui, si ses filles connaissent le succès dans la musique, c'est parce que leur peau est plutôt claire. «En ce qui concerne les femmes noires, quelles sont les personnes qui font jouer leur musique à la radio ? Mariah Carey, Rihanna, la rappeuse Nicki Minaj ou mes enfants», constate-t-il. Le professeur d'université est donc certain que si elles avaient eu un épiderme plus foncé, elle n'auraient jamais percé dans le showbiz.

Matthew Knowles a également confié une anecdote étonnante sur son ex-épouse, Tina, avec laquelle a été marié pendant 31 ans. «Quand je l'ai rencontrée, j'ai cru qu'elle était blanche, dit-il. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'elle ne l'était pas et qu'elle était parfaitement en accord avec sa couleur de peau.» (Le Matin)