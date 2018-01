Sarah Fraisou est une jeune femme qui s’est fait connaître grâce aux «Princes de l’Amour» puis aux «Les Anges de la télé-réalité». Elle a deux marques de fabrique: son physique hors-norme et son franc-parler qui flirte malheureusement parfois avec la vulgarité.

Alors qu’elle coule des jours heureux en Thaïlande où elle est en vacances avec son chéri, un certain Sofiane, elle a posté une photo d’elle en visite dans un sanctuaire pour éléphants avec pour toute légende «Just wonderful». Ni une, ni deux, les commentaires ont commencé à affluer et parmi eux, certains très durs se moquant de son physique.

Des réactions qui l’ont poussée à réagir en postant deux autres images. Une première d’elle et Sofiane avec pour légende: «Trop le même délire c'est pour ça que je l’aime». Et une seconde qui répond clairement aux attaques. Posée face caméra en maillot de bain dans un lagon turquoise, la jeune femme écrit: «Bien dans mon corps, ma tête, ma vie et je vous emmerde. Tu n’es pas content, trace ta route merci. Et pour ceux qui me soutiennent, vous êtes ma force». (Le Matin)