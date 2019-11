Cyril Hanouna piégé ou coup de communication maîtrisé ?

Mercredi dans «Touche pas à mon poste», l'animateur a amené sur le plateau un appareil présenté comme un détecteur de mensonges dernier cri venu des États-Unis. Une technologie qui avait déjà été testée par l'animatrice américaine EllenDegeneres dans son émission.

Décidant de tester lui-même ce détecteur, Hanouna s'est soumis à un interrogatoire de son invitée Evelyne Thomas, la présentatrice de «C'est mon choix», qui lui a posé des questions légères telles que «Avez-vous déjà pensé à virer un de vos chroniqueurs?», ou encore «Avez-vous déjà engueulé un de vos employés pour une erreur que vous avez faite?»

Puis vint le tour des chroniqueurs de «TPMP» d'interroger leur patron, ces derniers ne manquant pas d'aborder des sujets bien plus délicats. «On en entend de plus en plus parler ces derniers temps... Est-ce que vous vous rapprochez du groupe M6 ou W9?», l'a-t-on questionné. «Non», a répondu Hanouna, tandis que le détecteur émettait un «bip» indiquant un mensonge.

La chroniqueuse Valérie Benaïm en a donc profité pour enchaîner: «Puisque le détecteur affirme que vous avez menti, si vous partez dans le groupe M6, est-ce que vous partirez avec l’équipe?» Question à laquelle Hanouna a très sérieusement répondu «oui». Mais le détecteur a de nouveau indiqué le contraire.

De quoi relancer les rumeurs autour de l'animateur phare de C8...

LeMatin.ch