Le candidat de la France à l'Eurovision, Bilal Hassani, s'est dit «content» d'être une «voix» et un «visage pour une jeunesse LGBT qui veut changer les choses», lors d'une conférence de presse mercredi, à un mois et demi de cette compétition musicale qui se déroulera en Israël.

Celui qui se définit comme un «adolescent», devenu égérie queer en France, assure toutefois ne pas avoir de «revendications» ni vouloir «faire de politique». Avec sa perruque blonde, son look androgyne et sa «fascination pour l'extravagance», Bilal Hassani reste «dans son rôle», celui d'«être là pour divertir les gens.»

Le jeune homme, qui a dû porter plainte en France après avoir été victime d'insultes homophobes et de menaces de mort, veut rester «concentré sur le rêve» qu'il est en train de vivre. «Je passe à autre chose, je ne suis pas l'actualité qui me concerne autour de ces histoires de harcèlement», a-t-il ajouté, même si selon lui, la communauté homosexuelle «n'est pas en sécurité».

«Très impressionnant»

A 19 ans, celui qui représentera la France en mai prochain à Tel-Aviv, se décrit comme un «fan de l'Eurovision qui y participe». «Je regarde le concours depuis tout petit, l'an dernier j'étais seul devant ma télé. Alors y participer, c'est très impressionnant pour moi», a déclaré celui qui interprétera la chanson «Roi», écrite par le duo Madame Monsieur, candidats français de l'édition précédente .

«Roi», dont le clip montrant Bilal enfant a été vu près de 13 millions de fois, pourrait le placer à l'Eurovision dans les pas de France Gall et de Marie Myriam, la dernière gagnante française en 1977. «C'est l'histoire de mon royaume intérieur, mes états d'âme. Je n'ai pas toujours été comme les autres, j'ai eu une enfance et une adolescence perturbée. On m'a posé beaucoup trop de questions donc j'y réponds en chanson», a expliqué le candidat français.

Grâce à ce titre, Bilal Hassani avait éclipsé des chanteurs français confirmés et raflé la mise grâce aux votes des téléspectateurs de «Destination Eurovision», l'émission chargée de désigner le candidat français pour la finale du concours le 18 mai en Israël. (afp/Le Matin)