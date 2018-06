Bill Cosby a engagé un défenseur connu de Philadelphie.

Ce n'est pas la première fois que Bill Cosby, 80 ans, change d'avocat. Pour son deuxième procès, qui avait débouché sur sa condamnation le 26 avril, la star déchue de la télévision américaine avait choisi de se faire représenter par un avocat vedette de Los Angeles.

Lors de son premier procès en juin 2017, qui avait débouché sur une annulation faute d'unanimité du jury, l'acteur avait été défendu par un troisième homme.

Dizaines d'accusations

Le nouvel avocat devrait s'efforcer d'obtenir une peine réduite pour Bill Cosby, dans le cadre de la préparation de son audience fixée au 24 septembre. Il pourrait être appelé ensuite à faire appel de sa condamnation.

Bill Cosby a été le premier homme de pouvoir à être reconnu coupable d'agression sexuelle par un tribunal depuis l'affaire Weinstein et la naissance des mouvements #MeToo et Time's Up.

S'il a été condamné pour une seule agression, sur la personne d'Andrea Constand en 2004, des dizaines de femmes au fil des années l'avaient accusé d'abus sexuels. (ats/nxp)