Bill Skarsgard était plus qu'heureux d'incarner Pennywise, le personnage rendu célèbre par Tim Curry dans le film d'horreur «Ça» de 1990, avant de commencer le tournage du remake d'Andy Muschietti. Mais il n'avait pas prévu l'impact que son rôle aurait sur lui.

«Je compare chaque personnage à une relation. Pennywise et Bill sont ensemble dans cette relation, j'essaie de comprendre qui il est et je dois consacrer beaucoup de temps et d'efforts à cette autre personne, ou plutôt cette chose dans ce cas, et ça a continué pendant des mois», a-t-il confié à Entertainment Weekly.

Une fois le tourner terminé, l’acteur était impatient de finalement laisser Pennywise et ses idées noires derrière lui. «Après avoir bouclé le tournage, j'étais dans ma maison d'enfance en Suède, assis en train de prendre un café avec ma mère à la table de la cuisine, et je me suis rendu compte que je n'ai plus à m'occuper de cette relation. Je suis soulagé de ne plus avoir à faire face à ce personnage sombre», a-t-il déclaré.

Le clown maléfique a continué à hanter les rêves de l'acteur de 27 ans, après la fin du tournage. Et, il lui a fallu du temps pour s'en débarrasser complètement. «J'étais à la maison, j'avais fini le film, et j'ai commencé à faire des rêves de Pennywise très étranges et très vifs. Tous les soirs, il venait me rendre visite», a-t-il raconté.

Bill Skarsgard devra se replonger, peut-être à contrecœur, dans l'obscurité de son personnage pour la suite de la saga, dont la sortie est prévue pour 2019. Le film se concentrera sur les personnages adultes du livre de Stephen King de 1986, sur lequel est fondé le premier film. (Le Matin)