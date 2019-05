Ryan Reynolds et Blake Lively ont créé la surprise jeudi soir sur le tapis rouge de l'avant-première de «Pokémon: Detective Pikachu».

L'actrice a en effet laissé apparaître un petit ventre arrondi à New York, officialisant ainsi sa nouvelle grossesse. Les deux acteurs sont déjà parents de deux filles, James, 4 ans, et Inez, 2 ans.

Ryan Reynolds a récemment déclaré au magazine américain «People» qu'il faisait de sa famille son ultime priorité. «Blake et moi ne tournons jamais de film en même temps. Si elle tourne un film en Thaïlande et moi à Vancouver, nous ne nous verrions jamais. Nous fonctionnons comme une unité et ça nous convient vraiment bien», avait-il expliqué.

«Les enfants restent avec nous et notre famille est unie. Que nous soyons en Espagne, en Utah ou à New York, tant que nous sommes ensemble, nous sommes chez nous.» (Le Matin)