Bob Dylan a habitué ses fans à ne pas communiquer entre ses chansons lorsqu’il est sur scène. Une règle qu’il a brisée lors de sa venue à Vienne, en Autriche, mardi dernier.

Mais ce n’était toutefois pas spécialement bienveillant, puisqu’il s'est montré particulièrement irrité par quelques spectateurs qui prenaient des photos de son concert.

L’icône du folk a en effet interrompu son interprétation de «Blowin’ in the Wind» pour s’adresser à la foule. «Prendre des photos ou ne pas en prendre. Nous pouvons aussi jouer ou faire une pause. Ok?», a-t-il déclaré, rapporte «Rolling Stone».

L’artiste, visiblement mécontent que son public ignore sa demande de ne pas prendre de photos, a ensuite fait une nouvelle pause avant d’interpréter «It Take A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry» et de quitter la scène, laissant son groupe finir seul le concert avec une version instrumentale de «Like Tom Thumb’s Blues».

Morale de l’histoire: ne contrariez pas Bob Dylan. (Le Matin)