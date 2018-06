En 2009, Avicii avait remixé «New New New» du français Bob Sinclar. Lundi soir, sur le plateau de «C à Vous», c'est avec émotion et recul que ce dernier s'est exprimé sur la tragique disparition du DJ suédois.

«Je pense qu'il avait un terrain fragile au niveau psychologique. Il est arrivé au moment ou l'EDM, (Electronic Dance Music), explosait aux États Unis. Avicii avait explosé avec un titre qui s'appelle Levels, et d'un coup il jouait devant 20 000 personnes», a raconté le DJ français.

En effet, en 2016, Avicii avait cessé de se produire en concert pour se préserver et continuer à faire de la musique de la manière qu'il souhaitait. À 49 ans, Bob Sinclar, qui a lui aussi connu la célébrité très jeune, a expliqué à quel point ça a pu être difficile pour lui aussi. «Je me souviens de l'état de stress dans lequel ça me mettait… Jouer en public, c'est complètement différent que de jouer seul dans sa chambre. Je pense que pour lui, progressivement, ce stress est monté. Il en a fait part à son entourage, on lui a répondu «Tout le monde rêve d'être à ta place».

«Peut-être que les gens n'ont pas suffisamment pris en compte son côté fragile », a-t-il conclu.

(Le Matin)