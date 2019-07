Cette fois, le combat de MMA – arts martiaux mixtes – entre Booba et Kaaris se profile réellement. Pour la première fois dans un long feuilleton plein de rebondissements, d’avancées et de reculades, les deux rappeurs français annoncent la même chose.

Vendredi, Booba disait avoir signé un contrat pour un duel agendé le 30 novembre à Bâle. Kaaris lui a répondu dans une vidéo publiée lundi soir sur Instagram. On vous passe les insultes et provocations d’usages entre les deux hommes, mais il écrit: «On a reçu ton torchon hier à minuit et il est signé». Et il brandit le papier dans la vidéo.

Une affiche pour l'événement

Booba a posté la vidéo de son rival sur son propre compte et le combat a aussi été «officialisé» par l’organisateur, la société genevoise SHC. Qui a publié une affiche de l’événement à venir, avec les deux Français en premier plan.

Avec les deux hommes condamnés pour leur bagarre à Orly, un énième rebondissement reste toujours possible et rien n’est jamais certain. Mais ils semblent cependant cette fois réellement décidés à régler leurs comptes aux poings et aux pieds dans un octogone de MMA.