En voilà un qui n'a toujours pas tiré la leçon de sa condamnation, en octobre dernier. L'ineffable Booba remet donc le couvert en provoquant, une fois encore, son rival Kaaris. Cette fois, le rappeur propose que tous deux se retrouvent pour un match de boxe afin d'«enterrer la hache de guerre». Mouais...

Sur Instagram, Booba écrit: «Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds. Gants de boxe ou de mma au choix. Je suis sûr qu’on peut remplir Bercy les doigts dans le nez!»

Il poursuit: «On pourrait reverser les fonds à une association (à définir) et aussi reverser une partie à Armand pour qu’il puisse payer son amende de 50 000 euros puisque son nouvel album ne vendra pas grand chose vu son niveau actuel.»

Et Booba de conclure: «Je suis très sérieux! 2 mois de préparation et on y va. Fans de Kaaris faites lui passer le message et écrivez lui sur sa page. Il est temps d’enterrer la hache de guerre. @kaarisofficiel1 le choix est entre tes mains. Je nomme @gregorychoplinofficial@champion_spirit_paris pour faire ma prépa!»

Pour mémoire, on rappellera que ces deux brillants cerveaux s'étaient bastonnés en plein aéroport d'Orly, au milieu des passagers, en présence de nombreux enfants. Après cette brillante prestation, Booba et Kaaris avaient été condamnés à dix-huit mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende.

(Le Matin)