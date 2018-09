On prend les mêmes et on recommence. Moins d'un mois après leur procès, Booba et Kaaris font reparler d'eux sur les réseaux sociaux. Finies les bonnes résolutions pour être «irréprochables» et tirer un trait sur leur querelle. La guerre est repartie de plus belle, alors qu'ils attendent leur verdict le 6 octobre prochain.

Cette fois-ci, on sait sans aucun doute qui a ouvert les feux: Booba s'en est pris à Kaaris en postant un commentaire goguenard sous une publication du rappeur. En effet, Kaaris avait partagé plus tôt un cliché de lui, enfant, avec la moitié de son visage particulièrement abîmée. «Tête brûlée depuis la naissance. Ils avaient dit que j’allais perdre mon œil et garder des séquelles regardez ou j’en suis aujourd’hui il ne faut jamais baisser les bras face aux épreuves», écrit en légende Kaaris, tout en faisant la promotion de son nouvel album.

Et Booba de commenter, un rien provocateur, «Va à l'infirmerie gros» assorti d'un smiley mort de rire. Une réplique qui ne devrait pas beaucoup amuser Kaaris, d'autant qu'elle fait référence à la même phrase, dite par Booba le jour de leur affrontement à l'aéroport d'Orly.

(Le Matin)