Plusieurs événements Facebook annonçant le combat ont été créés par des petits malins. Le plus populaire «Kaaris VS Booba - Combat à Bercy» (plus de 11 000 intéressés et presque 1500 participants) est organisé par Sketches Français qui se définit comme une page qui est «là pour vous faire rire». Cet événement, comme tous les autres sont faux.

Booba et Kaaris sont prêts à monter sur le ring. C'est du moins ce qu'ils ont laissé entendre sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée mardi 8 janvier sur le compte Instagram du Duc de Boulogne, l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre un ami du rappeur et le manager de Kaaris semble confirmer que le combat aura bel et bien lieu. «Kaaris, il est vraiment intéressé par le combat?» demande le premier. Une question à laquelle le second répond sans hésiter: «Bien sûr.»

Une date, ou plutôt une limite de date, aurait été fixée pour arranger les deux rappeurs: le 20 avril. Car Kaaris doit ensuite partir en Côte d'Ivoire et il ne serait pas de retour avant le Ramadan, qui rendrait tout combat moins spectaculaire, dans la mesure où les deux artistes sont musulmans et n'auront sans doute pas l'énergie pour se battre en plein jeûne. Les deux parties seraient donc en train de «rédiger les contrats» pour mettre en place le duel.

Boxe anglaise?

Restent deux interrogations: quelle salle acceptera d'héberger l'affrontement et quelles règles de combat utiliseront les deux rappeurs? S'il paraît évident, en raison de la législation en France qui interdit le MMA (un sport de combat qui mélange plusieurs disciplines de pugilat), que le combat se déroulera selon les règles de la boxe anglaise, celui de la salle de spectacle est plus épineux.

Cyril Hanouna, qui avait, le premier, évoqué l'idée d'un duel entre Booba et Kaaris, avait d'abord (en décembre dernier) évoqué l'énorme La Défense Arena, mais depuis, il s'est bien gardé de confirmer l'information. A à peine plus de trois mois de la date limite de l'événement, cet «Orly 2.0» (comme l'a nommé Booba dans une fausse bande-annonce postée sur ses réseaux sociaux) devra sans doute se contenter d'une salle plus modeste.

Par ailleurs, JoeyStarr a répondu à Cyril Hanouna, qui le défait à la boxe. Lundi, l'animateur a profité du buzz généré par l’organisation du combat entre Booba et Kaaris pour défier les personnalités avec lesquelles il est en bisbille, dont le membre de NTM. «Si Yann Barthès veut combattre contre moi, si Alain Chabat veut combattre contre moi, si JoeyStarr veut combattre contre moi. S’ils veulent combattre tous les trois en même temps contre moi, il n’y a aucun souci. Franchement, je le ferai», a-t-il déclaré dans son émission.

Le rappeur et acteur a publié une Story Instagram où l'on voit une fausse couverture de magazine sur laquelle est écrit: «C'est Hanouna qui choisira la discipline dans laquelle il affrontera JoeyStarr: ce sera danse de l'épaule et concours de slip troué». (Le Matin)