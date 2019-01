Jeudi, le rappeur français Booba a annoncé pour le 5 avril à Bruxelles un combat de boxe contre Kaaris avec «300 000 euros garantis» pour le vainqueur. Une «grosse mascarade», selon son rival. Samedi, ce dernier a annoncé sur Instagram avoir reçu un contrat portant sur une bourse d'un montant million par personne. Et il n'a pas mâché ses mots.

«Hey, trou du c***, j’ai eu confirmation par des professionnels du milieu que ton chiffon que tu essaies de faire passer pour un contrat, c’est une grosse mascarade, une grosse merde», a adressé Kaaris au Duc de Boulogne dans une vidéo. Confirmant qu'il ferait ce combat, il a ensuite déclaré: «Je viens de recevoir un contrat sérieux, par des promoteurs sérieux et c’est mon avocat qui est en train de l’étudier. Je vais le signer et c'est bien ce que je pensais: ça parle en millions d'euros.» Avant de conclure: «Maintenant je vais aller m'entraîner et tu vas voir ce que je vais te faire!»

Une proposition que Booba a refusée à son tour. «J’ai ri énormément. Renvoie ton contrat, je te laisse mon million garanti. Ça te fait 2 millions mon petit Dozo.» Et d'ajouter: «Par contre, j’exige un grec sans frites sauce samouraï supplément merguez pain pita salade tomate oignons. Je le veux servi chaud par une des hôtesses en string après le combat. Juste après avoir enc*** tous tes morts.»

Booba et Kaaris ont été condamnés début octobre à 18 mois de prison avec sursis pour leur retentissante bagarre à l'aéroport parisien d'Orly en août. Ils avaient effectué dans la foulée trois semaines de détention provisoire. C'est pour régler leur différend qu'ils ont décidé de s'affronter à mains nues. (Le Matin)