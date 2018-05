Ils étaient ensemble depuis treize ans et étaient passés devant monsieur le maire il y a neuf ans. L'histoire d'amour entre Boris Becker et son épouse Lilly a pris fin, a fait savoir leur avocat, précisant que la décision n'avait pas été facile à prendre. «Le plus important pour eux est le bien-être de leur fils Amadeus (ndlr: né en 2010)», a déclaré l'homme de loi à la Deutsche Presse-Agentur.

L'ex numéro 1 mondial de tennis, 50 ans, et le mannequin néerlandais de 41 ans avaient tenté de sauver leur mariage en consultant un conseiller conjugal, mais cela n'a pas suffi. Les problèmes d'argent de l'Allemand ont eu raison du couple.

Il s'agit du deuxième divorce pour Boris Becker, qui avait épousé Barbara en 1993 et divorcé sept ans plus tard après avoir eu deux enfants. Il avait épousé Lilly en 2009 à Saint-Moritz, dans les Grisons.

(Le Matin)