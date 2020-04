Affublé d’une perruque, Brad Pitt s'est mis dans la peau du Dr Anthony Fauci, conseiller du groupe de travail de la Maison Blanche, lors de l'émission «Saturday Night Live ... At Home» de ce samedi sur la NBC. Il en a profité pour critiquer la manière avec laquelle Donald Trump gère la pandémie.

Reprenant les commentaires très médiatisés (et absurdes) du président américain, l’acteur a fait le buzz ce week-end. Il montre notamment un extrait où Donald Trump promet un vaccin «relativement bientôt». «Relativement bientôt, c'est intéressant. Relativement à l'histoire de la vie sur terre, c'est certain que le vaccin arrivera très rapidement. Mais si vous dites à un ami que vous le rejoignez relativement bientôt et que vous vous pointez un an et demi plus tard, votre ami peut être... relativement énervé», commente le comédien dans son sketch.

«Un miracle ne devrait pas être le plan A»

Brad Pitt montre ensuite le président américain affirmer que le virus finira par disparaître «un jour, comme par miracle». Une information à laquelle l'ex d'Angelina Jolie répond: «Un miracle serait génial, qui n’aime pas les miracles? Mais un miracle ne devrait pas être le plan A.»

Vient ensuite le recours au test. Selon le président, «tous ceux qui ont besoin d’un test peuvent avoir un test. Ils sont ici et ils sont beaux.» Une affirmation réfutée par l’acteur grimé en docteur: «Je ne sais pas si je dirai que les tests sont beaux. Sauf si votre définition de beau, c’est d’avoir un coton-tige qui va toucher votre cerveau, plaisante-t-il. Et quand il dit tout le monde peut avoir un test, ce qu’il voulait dire en fait, c’est presque personne.»

Le faux épidémiologiste a finalement retiré sa perruque et fait l’éloge du «calme et de la clarté» du véritable Anthony Fauci. Avant de remercier les soignants dévoués en première ligne pour leur travail.

FDA