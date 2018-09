Depuis l’annonce de leur séparation en septembre 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie se livrent une guerre concernant la garde de leurs six enfants. Si elle l'a finalement obtenu, l'actrice s’est vu rappeler à l’ordre en juin dernier. Et pour cause, la justice américaine estimait qu’elle ne permettait pas suffisamment à Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox de voir leur père. Pour ce faire, la Cour a alors accordé un droit de visite prolongée pour Brad Pitt pendant les vacances d’été et a formellement interdit à Angelina Jolie d’entraver les échanges téléphoniques des enfants avec leur père.

Trois mois plus tard, la situation semble enfin s’être arrangée. Brad Pitt et Angelina Jolie se sont finalement revus au domicile de l’actrice. Et leur rencontre se serait déroulée à merveille. «Ils ont organisé un rendez-vous secret. C’est la première fois qu’ils se retrouvent vraiment ensemble pour faire en sorte que les choses marchent depuis leur thérapie de groupe avec les enfants», a écrit «Entertainment Tonight».

Et d’ajouter: «Angelina a décidé qu’il était temps d’arranger les choses et Brad est soulagé. Il a tout fait pour faire la paix tout au long de la procédure et maintenant, ils semblent arriver au point où ils peuvent créer une situation plus apaisée pour les enfants.» Est-ce enfin l'heure de la réconciliation? (Le Matin)