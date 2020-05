Nouvelle séparation pour Megan Fox et Brian Austin Green. Après dix ans de mariage, l'acteur a révélé dans son podcast, «With Brian Austin Green», ce lundi 18 mai que le couple tentait de «vivre séparé» depuis la fin de l'année dernière.

«Je l'aimerai toujours et je sais qu'elle m'aimera toujours, et je sais que notre famille, celle qu'on a construite, est vraiment cool et très spéciale», a-t-il ajouté, précisant qu'ils continueraient à partir en vacances ensemble, pour le bien de leurs enfants. «C'est naze que la vie change, on s'habitue à certaines choses, mais après quinze ans, parfois les choses évoluent», a conclu la star.

Des rumeurs depuis avril

Les rumeurs d'une séparation ont commencé quand les deux acteurs ont été aperçus en train de faire des courses séparément le mois dernier, suggérant qu'ils n'étaient pas confinés ensemble pendant la crise du coronavirus. La star de «Beverly Hills» et l'actrice de «Transformers» se sont mariés en 2010, six ans après le début de leur relation. Ils ont trois enfants, Noah, 7 ans, Bodhi, 6 ans, et Journey, 3 ans.

Ils s'étaient déjà séparés en 2015 pendant plusieurs mois avant de se retrouver quand Megan Fox avait annoncé qu'elle attendait leur troisième enfant.

Cover Media