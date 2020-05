C'est lors d'un voyage en Corée que Megan Fox a compris qu'elle devait rompre avec Brian Austin Green. D'après lui, elle a découvert qu'elle se sentait mieux lorsqu'elle n'était pas avec son mari lors d'un séjour en solo à l'étranger. C'est donc en rentrant chez elle à l'issue de ce voyage, l'année dernière, que l'actrice a décidé de se séparer de la star de Beverly Hills.

« Elle m'a dit: «Tu sais, je me suis rendu compte quand j'étais en dehors du pays, seule, que je me sens plus en phase avec moi-même, et que je m'aime plus, et je pense qu'il faut que j'essaie». J'étais triste et choqué, mais je n'arrive pas à être en colère. C'est honnêtement ce qu'elle ressent», a-t-il révélé dans la nouvelle édition de son podcast, «…with Brian Austin Green».

«C'est ma meilleure amie depuis 15 ans»

L'acteur affirme par ailleurs qu'il ne veut pas faire de Megan Fox son ennemie, malgré les rumeurs selon lesquelles elle serait désormais en couple avec le rappeur Machine Gun Kelly. «C'est ma meilleure amie depuis 15 ans et je ne veux pas perdre ça», a-t-il ajouté.

Brian Austin Green et Megan Fox se sont mariés en juin 2010 après six ans de relation. Ils ont trois enfants, Noah, Bodhi et Journey.

Cover Media & LeMatin.ch