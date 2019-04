«Je ne le pleure pas, je l'encense de toute ma reconnaissance.» Dans une lettre publiée sur sur Twitter, Brigitte Bardot a rendu un vibrant hommage à Franz Weber, décédé mardi à l'âge de 91 ans.

«Franz était l'homme de ma vie», écrit l'ancienne actrice, qui avait lutté aux côtés de l'écologiste contre la chasse aux bébés phoques. «Il fut l'homme de mon premier combat et du seul dont nous sommes sortis vainqueurs après 30 ans d'attente.»

Visiblement très touchée, elle ajoute: «C'est grâce à lui que je suis devenue la guerrière, la combattante de toutes les sortes d'atrocités que les humains font subir de par le monde [...] Il m'a transmis sa force, son pouvoir, sa détermination, cet héritage que je continue à transmettre en son nom et en mémoire de lui.»

Et de conclure en adressant ses pensées à la famille de l'écologiste disparu. «À sa merveilleuse fille Véra qui a repris son flambeau et à toute sa famille, j'adresse toute ma tendresse et mon immense tristesse.»

(Le Matin)