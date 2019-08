C'est aux Giettes (VS), au complexe des Whitepods plus précisément, que l'on rencontre une Brigitte Violier très souriante. Celle qui était à la tête du restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier jusqu'en 2018 a désormais une nouvelle tâche: directrice artistique du guide «Tables Ouvertes». «Directrice, j'aime moins. Artistique, j'aime vraiment», nous confie-t-elle.

La Franco-suisse de 49 ans est ravie de ce challenge professionnel: «Cela me permet de sortir, d'aller voir les chefs et de découvrir leur univers. Car jusqu'à présent, c'était eux qui venaient à moi.»

Pour cette édition, lancée il y a 10 ans par Jean-Charles Buffat et Xavier Brun, elle prend son rôle très au sérieux et espère ajouter une touche féminine supplémentaire. «J'amène aussi toute ma compétence et tout mon relationnel que j'ai dans la gastronomie. Il y a 150 tables choisies par plusieurs personnalités et on y trouvera aussi mes coups de cœur.»

Un choix éclectique pour toute occasion

Alors que l'on discute sur la terrasse ensoleillée de l'un des igloos, les people romands (qui participent aussi à la création de cet ouvrage) sont un peu plus bas en train de déguster un apéritif. Il y a Alain Morisod, Géraldine Fasnacht, Fanny Clavien, Diane Tell, Naty, Slobodan Despot, Jean-Charles Simon et Bouillon.

Un choix aussi éclectique que les bonnes adresses que l'on retrouvera dans le guide. «C'est cela qui m'a le plus plu dans ce concept. On n'est pas axé sur un type de cuisine. Si on veut manger rapidement et bien, on trouvera aussi notre bonheur», dit la veuve de Benoît Violier, qui était lui aussi parrain de «Tables Ouvertes».

Elle précise que l'ouvrage sera disponible en novembre et avant de nous quitter, elle accepte de jouer le jeu de notre concept vidéo: «Le petit oiseau va sortir». Souriez!