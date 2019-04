Britney Spears ne va pas très bien. Selon TMZ, la chanteuse de 37 ans a été admise, à sa demande la semaine dernière, dans un établissement psychiatrique. L'artiste aurait toutes les peines du monde à supporter de voir l'état de santé de son père se dégrader.

Victime d'une rupture du colon il y a quelques mois, Jamie Spears (qui s'occupe de la carrière et de l’argent de sa fille) a déjà été opéré à deux reprises et souffre toujours de complications survenues lors de la deuxième intervention. Fragile et en pleine détresse émotionnelle, l’interprète de «Toxic» a donc décidé de faire le nécessaire pour se préserver pendant cette période très compliquée.

«Nous avons tous besoin du prendre du temps pour soi», a-t-elle d'ailleurs déclaré à ses fans dans une nouvelle publication dévoilée sur son compte Instagram le mercredi 3 avril. Ou peut-être est-ce un membre de son équipe qui a posté la photo?

Le site américain précise que Britney Spears sera internée pendant un mois.

En janvier dernier, la maman de Sean et Jayden James avait déjà annoncé à son public qu'elle mettait sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de son père gravement malade.

«Il y a deux mois, mon père a été hospitalisé et a failli mourir. Nous sommes tous si reconnaissants qu’il soit toujours en vie, mais il a encore un long chemin devant lui à parcourir. J'ai dû prendre la difficile décision de concentrer toute mon énergie sur ma famille dans cette épreuve. J'espère que vous le comprendrez», a-t-elle écrit dans un long message pour informer ses admirateurs qu'elle ne pourrait pas assurer sa série de concerts sur la scène du Park Theater à Las Vegas.

Une fois l'épreuve surmontée, espérons qu’elle revienne «stronger than yesterday». (Le Matin)