Britney Spears ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux de photos et vidéos de son «nouveau corps», résultat de ses entraînements intensifs. De quoi impressionner ses fans.

Elle n'hésite pas à s'afficher avec son petit ami Sam Asghari, âgé de 24 ans. Une source proche de la chanteuse a confié au magazine britannique Heat que c'est lui qui la motive a faire autant d'activité physique: «Britney n'a jamais été aussi heureuse, mangé plus sainement ou pris mieux soin d'elle-même. Sam lui a fait voir qu'être en forme peut aussi être amusant, et c'est devenu une partie importante de sa vie.»

Stronger together @samasghari ?????????????????? Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 3 Mai 2018 à 1 :24 PDT

Et de compléter: «Elle se lève à 7 heures du matin, va faire un jogging, fait de la musculation et du Pilates. Tout ça lui prend deux heures, après le déjeuner, elle fait encore deux heures de sport sur de la musique dance et fait des étirements avec Sam. Après le dîner, elle fait du yoga et de la musculation pendant une heure.»

some days you just got to dance! @samasghari Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 13 Avril 2018 à 1 :18 PDT

La star de 36 ans est à quelques semaines du coup d'envoi de sa tournée «Piece of Me», qui commencera le 12 juillet au MGM National Harbor aux États-Unis. Elle est donc d'autant plus déterminée à être au top de sa forme. «Elle sait que tous les yeux seront rivés sur elle, alors elle veut s'assurer d'être dans la meilleure forme possible, physiquement et mentalement», a ajouté la source bien informée.

Et de poursuivre: «La forme physique est devenue toute sa vie, certains amis s'inquiètent du fait qu'elle soit allée trop loin, mais elle répond qu'elle en bien meilleure santé qu'avant. Brit est vraiment satisfaite de son physique et va montrer ses abdos à chaque occasion.»

???????????????????????? Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 30 Avril 2018 à 1 :32 PDT

