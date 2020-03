Pas facile d’avoir des adolescents à la maison, et encore moins quand on est célèbre comme Britney Spears. Son fils de 13 ans, Jayden James, a fait plusieurs déclarations choc sur Instagram, et c’est allé tellement loin que l’avocat de Kevin Federline, son père, a pris la parole.

Il faut dire que le jeune homme a affirmé que sa mère ne faisait plus de musique et pourrait bien «arrêter» la chanson. Et pour finir, il a déclaré que son grand-père, Jamie Spears, avec qui il a eu une altercation il y a peu, était un «c**».

Son compte a été fermé

Résultat, Mark Vincent, l’avocat du père de l’adolescent qui en a la garde, a été obligé d’intervenir. «Kevin Federline gère cela comme un parent responsable. C’est un problème familial… Suscité par un ado de 13 ans agissant comme tel», a fait savoir l’homme de loi à Page Six.

Kevin Federline, qui a été marié à Britney Spears de 2004 à 2007 et a la garde de leurs deux enfants, a donc pris le taureau par les cornes: le compte Instagram de son fils a été fermé.

Cover Media