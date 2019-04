Britney Spears a fait son retour sur les réseaux sociaux afin de rétablir la vérité.

La chanteuse de «Toxic» a intégré un centre de soins ce mois-ci, alors que l'état de santé de son père, Jamie, se détériorait. Elle se serait fait hospitaliser de son plein gré pour un séjour de 30 jours. Cependant, ses fans se sont montrés de plus en plus préoccupés par son bien-être et ont même organisé une manifestation «Free Britney» (ndlr: «Libérez Britney») à Los Angeles lundi dernier, affirmant que son hospitalisation se faisait contre son gré.

Hier, la star de 37 ans a expliqué dans un message vidéo et dans la légende qui l'accompagne qu'elle «fait ce qu'il y a de mieux» pour elle et sa famille.

«Salut tout le monde, je voulais donner des nouvelles à vous tous qui êtes inquiets pour moi, tout va bien, déclare-t-elle dans le clip. Ma famille a traversé beaucoup de stress et d'anxiété ces derniers temps, alors j'avais juste besoin de temps pour y faire face. Mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour très bientôt», a-t-elle dit.

En légende de la vidéo, elle a ajouté: «Je voulais vous faire coucou, car tout ce que l'on dit est devenu incontrôlable! Il y a des rumeurs, des menaces de mort envers ma famille et mon équipe, et tant de choses folles sont dites. J'essaie de prendre du temps pour moi, mais tout ce qui se passe ne fait que rendre les choses plus difficiles pour moi.»

«Je suis forte et je me bats pour obtenir ce que je veux!»

Accusant son ancien manager Sam Lutfi d'avoir «dévoilé de faux e-mails» qui semblent affirmer que la chanteuse américaine est hospitalisée contre sa volonté, elle a poursuivi: «Ne croyez pas tout ce que vous lisez et entendez. Les faux courriels qu'on voit partout ont été créés par Sam Lutfi il y a plusieurs années… Je ne les ai pas écrits. Il se faisait passer pour moi et communiquait avec mon équipe via une fausse adresse électronique. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis forte et je me bats pour obtenir ce que je veux! Votre amour et votre dévouement sont extraordinaires, mais ce dont j'ai besoin maintenant, c’est d’un peu de vie privée pour faire face à toutes les difficultés que la vie met sur mon chemin. Si vous pouviez faire ça, je vous en serais toujours reconnaissante. Je vous aime.»

Sam Lutfi a nié les affirmations de Britney Spears dans un post sur sa propre page Instagram. Le compagnon de Britney Spears, Sam Asghari, a également rassuré les fans sur l'état de santé de la chanteuse, expliquant à TMZ: «Elle va très bien. Merci pour votre sollicitude. Ses fans sont tellement géniaux de s'inquiéter pour elle, mais elle va très bien. Personne n’a à s’inquiéter.» (Le Matin)