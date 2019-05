La semaine passée, Britney Spears a affirmé au tribunal que son père l'avait forcée à entrer dans une unité psychiatrique et à prendre des médicaments contre son gré.

Soutenue par sa mère Lynne, la chanteuse de 37 ans fait ces déclarations en même temps qu'elle tente de modifier une décision judiciaire de 2008, qui autorise son père, Jamie, à gérer ses affaires, en raison de son état mental fragile.

Britney aimerait aujourd'hui être libérée de la tutelle de son père, tout en permettant à sa mère de s'impliquer dans la gestion de ses affaires.

Le père et la mère se vouent une bataille féroce depuis leur séparation. Résultat, selon le site TMZ: le juge a ordonné une nouvelle évaluation psychiatrique, avant de rendre sa décision.

Elle aurait abandonné son traitement

Le journal «The Sun» ajoute que la chanteuse de «Baby One More Time» aurait abandonné son traitement. Elle souffrirait actuellement de troubles du comportement et aurait quitté le tribunal pieds nus.

Britney Spears has been spotted leaving court barefoot, as she appeared beside her mom, Lynne Spears, who wants to gain Britney's medical records.



Lynne has been staying at her daughter's home for the past week and a half as they try to rekindle their lost relationship. pic.twitter.com/Z5ai08teaa