Quand on choisit une tenue de scène qui ne couvre que le minimum de son corps, on prend le risque que le tissu bouge et dévoile ce qui devait rester caché. C'est ce qui est arrivé à Britney Spears le 13 juillet 2018, dans le Maryland.

Alors qu'elle interprétait le titre «Do Somethin'» entourée de ses danseurs, la chanteuse n'a pas réalisé qu'un de ses seins avait décidé de se faire la malle, dévoilant un téton au public présent.

Selon les témoins de la scène, Brit Brit a terminé le morceau sans se rendre compte de rien ou en faisant semblant de n'avoir rien vu...

La vidéo de ce moment est à voir sur le site du «Daily Mail» en cliquant ICI. (Le Matin)