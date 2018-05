Samedi matin, à quelques heures de leur union Harry et Meghan ont été faits duc et duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II. Suivi dans le monde entier, le mariage conclut une semaine marquée par les frasques de la famille de la mariée.

Des fêtes sont organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie, à partir de midi (13h00 en Suisse). Quelque 100'000 personnes sont attendues à Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

After weeks of waiting, planning and nerves, the crowds are warming up #RoyalWedding to watch Prince Harry wed Meghan Markle in a pomp-filled ceremony at Windsor Castle https://t.co/9zp8om3LEC pic.twitter.com/EbHFG4Sudf

L'arrivée de Meghan Markle dans la chapelle Saint-George marquera le début de l'office, auquel assisteront la reine Elizabeth II, famille et amis des mariés, et célébrités. La mariée sera menée à l'autel par son futur beau-père, le prince Charles, son père ayant fait défection au dernier moment.

Les mariés effectueront ensuite un tour en calèche à travers la ville pour saluer la foule, avant un déjeuner donné par la reine au château de Windsor pour les 600 invités du couple. Dans la soirée, une réception organisée par le prince Charles réunira 200 personnes au manoir de Frogmore House, à un kilomètre de là.

Frasques familiales

L'entrée dans la famille royale de Meghan, ex-actrice métisse et divorcée, a été bien accueillie par les Britanniques, pour la touche de modernité et de diversité qu'elle apporte à la monarchie. Mais dans la dernière ligne droite avant le mariage, les frasques des membres de sa famille ont pris des allures d'un feuilleton télévisé.

Son père, Thomas Markle, a annulé sa venue au dernier moment, afin de poursuivre sa convalescence suite à une opération du coeur. Il avait provoqué un scandale plus tôt dans la semaine pour avoir posé pour des photographies rémunérées.

Ses demi-frère et soeur ont également attiré l'attention en se rendant à Windsor dans les jours précédant le mariage, alors qu'ils n'y sont pas invités, après avoir multiplié les propos désagréables sur leur demi-soeur.

La mère de Meghan, Doria Ragland, venue de Los Angeles, sera, elle, au côté de sa fille. Elle a fait la connaissance des membres de la famille royale et pris le thé vendredi avec la reine Elizabeth II au château de Windsor.

Meghan Markle and her mother Doria Ragland arrive at Cliveden House, where they will be spending the night before the royal wedding tomorrow. https://t.co/QuCrLir1g5 pic.twitter.com/TCpLT4ySLw