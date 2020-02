Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a infligé une amende de 10 000 euros à la chaîne C8 pour la diffusion de photos dénudées de Karine Ferri dans «Touche pas à mon poste», selon une information de la «Lettre A» confirmée par le CSA.

L'animatrice et son employeur TF1 avaient saisi le CSA fin 2018 pour protester contre la diffusion de ces «photos de jeunesse, privées», qui faisaient l'objet d'une interdiction de diffusion après la condamnation des magazines qui les avaient publiées.

Elle avait demandé un million d'euros

TF1 avait dénoncé dans un communiqué «une campagne systématique de dénigrement» et de «harcèlement moral» contre Karine Ferri. Elle avait également adressé un courrier de mise en demeure à C8, la société de production de «TPMP» et Cyril Hanouna pour l’exploitation de ces photos et avait demandé une réparation financière d’un million d’euros devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour «violation du droit à l’image».

En avril, Karine Ferri avait obtenu 12 000 euros devant la justice.

Le CSA a déjà condamné plusieurs fois C8 pour des séquences polémiques dans des émissions de Cyril Hanouna, sanctionnant notamment en 2017 un canular, jugé homophobe, d'une amende de 3 millions d'euros.